Secondo i rumor in circolazione potrebbe presto sbocciare di nuovo qualcosa tra Luca Onestini e la sua ex, Ivana Mrazova.

La liaison tra Ivana Mrazova e Luca Onestini è tornata di nuovo al centro dei riflettori dopo che il modello, concorrente del GF Vip, ha svelato alcuni retroscena sul suo addio alla sua ex. I due non si sarebbero mai detti addio occhi negli occhi e, per loro stessa ammissione, si sarebbero sentiti nei mesi scorsi. In tanti credono che proprio il programma tv che li aveva fatti incontrare potrebbe adesso farli riavvicinare.

Ivana Mrazova

Ivana Mrazova e Luca Onestini: i rumor sul ritorno di fiamma

Ritorno di fiamma in vista per Luca Onestini e Ivana Mrazova? I fan sperano proprio di sì ma al momento sulla questione non vi sono conferme. I due si sono sentiti di nuovo negli scorsi mesi e al GF Vip Luca Onestini ha ribadito la sua stima e il suo affetto per la sua celebre ex, da cui si era separato nel 2020 dopo quasi 3 anni d’amore.

I due, secondo indiscrezioni, non avrebbero mai avuto modo di chiarirsi faccia a faccia dopo la decisione di lasciarsi e Ivana, dopo un periodo molto difficile (a causa della scomparsa di suo padre), starebbe riprendendo in mano solo ora le redini della sua vita. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? I fan sperano di vedere la coppia di nuovo insieme.

