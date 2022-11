Dopo l’ultimo incontro avuto da Totti e Ilary Blasi in tribunale sono emerse nuove indiscrezioni in merito al loro accordo di separazione.

Secondo il settimanale Chi il raggiungimento di un accordo potrebbe essere ormai vicino per Totti e Ilary Blasi. Il settimanale riporta infatti che i due dovrebbero solo stabilire la quota per il mantenimento dei figli, mentre Ilary non avrebbe chiesto niente all’ex marito in quanto “non ne avrebbe bisogno”. La conduttrice probabilmente resterà nella casa all’Eur insieme ai figli mentre Totti avrebbe preso una nuova casa insieme alla nuova compagna, Noemi Bocchi. A Ilary resterebbero anche i Rolex della discordia che, secondo Chi, sarebbero stati un regalo fatto da Totti a lei e ai figli.

Totti e Ilary: l’ultimo incontro in tribunale

Il settimanale Chi ha riportato alcune nuove indiscrezioni in merito alla rottura tra Totti e Ilary Blasi che, a quanto pare, sarebbero vicini araggiungere un accordo. I tanto discussi Rolex che in un primo momento sembrava che la conduttrice avesse sottratto di nascosto all’ex marito sarebbero – secondo Chi – un regalo che lo stesso Totti avrebbe fatto a lei e ai figli e che la conduttrice si sarebbe presa “perché ci teneva che quegli orologi rimanessero a lei e ai figli”. Si tratterebbe inoltre di 4 Rolex il cui valore non sarebbe quello milionario ipotizzato da alcuni giornali nei mesi scorsi.

A Ilary andrebbe anche la casa all’Eur, dove resterà a vivere insieme ai figli. Totti ha invece affittato una nuova casa dove sarebbe intenzionato ad andare presto a vivere insieme alla sua nuova compagna, Noemi Bocchi.

