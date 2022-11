Cristiano Ronaldo ha raccontato a cuore aperto come avrebbe vissuto la tragedia che, nei mesi scorsi, ha investito la sua famiglia.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno perso uno dei due gemelli di cui la modella era in attesa e che non è sopravvissuto al parto. In queste ore Ronaldo, che ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla questione, ha confessato a giornalista televisivo inglese Piers Morgan: “Tragedie come queste possono rafforzare o distruggere una relazione. Nel nostro caso l’ha migliorata mi sono ulteriormente avvicinato a Georgina. Ora vedo la vita da una prospettiva diversa. La sua morte mi ha portato ad essere ancora più vicino ai miei figli, essere più padre, più tenero con loro”.

Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo: la confessione sul figlio morto

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez lo scorso aprile si sono trovati a fare i conti con uno dei dolori più difficili da sopportare per due genitori. I due sono tornati a casa con una solo dei due bambini di cui la modella era incinta, perché il fratello non sarebbe sopravvissuto ad alcune complicazioni avvenute durante il parto. Ronaldo ha svelato che la morte del suo bambino avrebbe causato un dolore mai provato a lui e Georgina e che solo grazie all’amore dei figli e alla nascita della piccola Bella i due sarebbero riusciti ad andare avanti. Il campione ha anche svelato come avrebbero fatto a spiegare quanto accaduto ai suoi figli, ancora piccoli, e rimasti ad attendere il loro ritorno dall’ospedale:

“Gio è arrivata a casa e i bambini hanno subito iniziato ad esclamare ‘dov’è l’altro bambino, dov’è l’altro bambino?’. Dopo che era trascorsa una settimana, un giorno che eravamo a tavola decidemmo che era arrivato il momento di essere onesti anche con i tre più piccoli. ‘E’ in paradiso’ gli raccontammo. Ma fa ancora parte della nostra vita. I piccoli ogni tanto mi dicono ‘Papà, lo abbiamo fatto per Angel’, puntando al cielo”, ha svelato il campione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG