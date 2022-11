Tommaso Zorzi ha aggiornato i suoi fan sui social dopo aver subito la circoncisione in una clinica privata.

L’ex vincitore del GF Vip Tommaso Zorzi si è sottoposto in queste ore a una circoncisione. Zorzi non ha svelato i motivi per cui ha deciso di sottoposi all’intervento ma ha tranquillizzato i fan dei social assicurando che tutto sarebbe andato per il meglio e che presto potrà lasciare il luogo in cui è ricoverato. “Buongiorno, è andato tutto bene e vorrei che l’effetto di questa morfina non finisse mai”, ha detto Zorzi nelle sue stories via social.

Tommaso Zorzi: la circoncisione

In queste ore Tommaso Zorzi ha subito un delicato intervento e lui stesso ha aggiornato i fan dei social, senza risparmiare commenti ironici o autoironici sul suo intervento. Qualcuno tra i fan gli ha scritto: “Ci hai dato un taglio”, o ancora: “Vogliamo l’unboxing una volta ripreso”. Al momento non è dato sapere perché Zorzi abbia dovuto sottoporsi a questo tipo di intervento e sulla questione l’influencer ha preferito mantenere il massimo riserbo.

Di recente sono circolate numerose indiscrezioni in merito alla presunta fine della sua relazione con Tommaso Stanzani ma al momento nessuno dei due ha parlato apertamente della vicenda e in tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più.

