In tanti sui social hanno preso di mira Elenoire Ferruzzi – reduce dalla sua prima esperienza al GF Vip – per il suo aspetto fisico. “Ma spiegatemi dove vedete la bellezza. Perché è un trans che si sente donna (…) Io accetto che sia nato uomo in un corpo di donna ma ti sto dicendo che potresti essere più bella con unghie normali e ciglia da donna credimi”, ha scritto un detrattore sui social a cui la Ferruzzi ha risposto specificando di essere donna non solo dal punto di vista giuridico, ma anche biologico.

In tanti negli ultimi tempi hanno preso di mira Elenoire Ferruzzi, la Regina delle notti milanesi che ha di recente vissuto la sua prima esperienza al GF Vip. In queste ore lei stessa ha replicato via social ad alcune critiche ricevute e ha ribadito di essersi sottoposta al suo percorso di transizione a soli 18 anni, diventando di fatto donna a tutti gli effetti.

“Mi dispiace contraddirti ma qui nessuno si sente donna io sono una donna per la legge italiana ricordatelo bene. Il problema è il tuo, io non voglio essere ‘normale’ io voglio essere esattamente come sono e non devo dare assolutamente spiegazioni a niente a nessuno. Ah dimenticavo io all’età di diciott’anni mi sono operata e quindi morfologicamente e giuridicamente sono donna che poi io non voglia essere come voi e’un altro discorso”, ha scritto Elenoire che, durante la sua partecipazione al GF Vip, ha ribadito di considerare le sue lunghe unghie e le sue folte ciglia parte integrante della sua personalità.

