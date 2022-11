Secondo rumor diventati sempre più insistenti, Ivana Mrazova sarebbe pronta a entrare al Grande Fratello Vip 7.

Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini, potrebbe presto entrare nella casa del GF Vip ma al moneto non è dato sapere se in veste di nuova concorrente o per avere un confronto con il suo ex, con cui sembra che non abbia mai avuto un faccia a faccia a seguito della loro separazione. I due si sarebbero sentiti nei mesi scorsi e Luca Onestini ha recentemente ribadito il suo affetto verso l’ex fidanzata.

Secondo indiscrezioni circolate in rete Ivana Mrazova potrebbe presto entrare nella casa del GF Vip 7, dove Luca Onestini è uno dei nuovi concorrenti. In tanti si chiedono se proprio il programma che aveva fatto incontrare i due la prima volta servirà a farli riavvicinare, ma al momento sulla questione non sono emerse conferme.

Nei giorni scorsi Luca Onestini ha svelato i motivi per cui lui e Ivana hanno deciso di dirsi addio e ha specificato che non si sarebbero mai chiariti faccia a faccia. Il modello ha anche ribadito la sua stima e il suo affetto per la sua celebre ex, che ha trascorso momenti molto difficili negli ultimi anni (nel 2020, poco prima di separarsi dal modello, ha perso il suo adorato padre). In tanti tra i fan dell’ex coppia sono in trepidante attesa di saperne di più.

