Dopo una collaborazione lunga e proficua Fedez e J-Ax hanno litigato e per quasi due anni non si sono rivolti la parola. Nel 2022 al marito di Chiara Ferragni è stato diagnosticato un tumore e il dramma è servito a farlo riavvicinare all’ex collega, che è tornato a parlare di lui a Belve. J-Ax ha confessato quali sarebbero i motivi per cui considererebbe Fedez un buon amico e ha anche svelato che il rapper, durante la loro lite, gli avrebbe detto cose che lui non augurerebbe a nessuno.

“Ci sono cose che non augureresti mai e lui nei momenti di rabbia le augurava. In che senso? Nei momenti di rabbia ti augura cose che tu non augureresti mai. Adesso sarà cambiato. Io parlo di quando era più giovane, di diversi anni fa. Se è ripartita l’amicizia profonda? Non ci sentiamo tutti i giorni, ma è ripartita la nostra amicizia”, ha rivelato.

J-Ax: la verità sulla lite con Fedez

J-Ax ritiene, dal suo punto di vista, di essersi sempre comportato in maniera corretta con il rapper Fedez con cui, da alcuni mesi a questa parte, sembra essere riuscito a ritrovare una nuova armonia.

I due non hanno ripreso a frequentarsi come un tempo ma oggi i loro rapporti sarebbero distesi e avrebbero avuto modo di vedersi e sentirsi in più occasioni. A farli riavvicinare è stata la malattia del rapper marito di Chiara Ferragni che, proprio nel momento di estrema difficoltà, ha deciso di farsi vivo col celebre collega, che lo ha accolto a braccia aperte. L’amicizia tra i due questa volta è destinata a durare? In tanti tra i loro fan sperano proprio di sì.

