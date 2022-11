Dopo la fatidica proposta di nozze, Cecilia Rodriguez e Ignazio hanno svelato alcuni retroscena sui loro fiori d’arancio.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti a diventare marito e moglie e, dopo la fatidica proposta annunciata a mezzo social, i due hanno svelato alcuni retroscena sul loro grande giorno che, con tutte le probabilità, si svolgerà durante l’estate 2023.

Cecilia Rodriguez e Ignazio: data e luogo del matrimonio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vorrebbero convolare a nozze durante l’estate del 2023 e la sorella minore di Belen sarebbe alla ricerca di una romantica location immersa nella natura nei pressi di Trento, luogo in cui si trova anche la tenuta della famiglia di Ignazio.

Chechu avrebbe scelto come testimoni di nozze sua sorella Belen e suo cognato, Stefano De Martino, e sembra che moltissimi ospiti vip saranno presenti alla cerimonia (anche se al momento sulla questione non sono emerse conferme). Un ruolo particolare sarà inoltre affidato ai nipoti di Cecilia, Luna Marì e Santiago, che potrebbero portare le fedi o scortare la coppia all’altare. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e Cecilia e Ignazio probabilmente manterranno segreti alcuni dettagli fino all’ultimo.

