A Uomini e Donne è scoppiata un’altra furibonda lite tra Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

Le cose sembrano andare di male in peggio tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri e, le ultime esterne della dama e Alessandro Vicinanza, non hanno fatto che peggiorare la situazione. Nelle ultime ore Roberta Di Padua ha accusato Ida di essersi “inserita” tra lei e Alessandro senza essere convinta dei suoi sentimenti e a seguire la dama bresciana se l’è presa con il suo ex, Riccardo Guarnieri, tornato in studio per approfondire la conoscenza di Gloria.

Uomini e Donne: lite tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Il pubblico e gli opinionisti di Uomini e Donne non sono riusciti a nascondere il loro sdegno nelle ultime registrazioni dove, ancora una volta, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati a far parlare di loro. I due non riescono a essere amici né amanti e, a tal proposito, Ida ha chiesto a Riccardo di lasciarle vivere la sua vita. “In questi anni mi potevi prendere in ogni momento, mi scioglievo come neve al sole. Mi sono rotta, tutti questi giochetti, basta! Basta Riccardo, ti sto dicendo basta di giocare con la mia pelle. Tu hai voluto sempre risposte, lasciami in pace. Io ho continuato la mia vita. Abbi rispetto della mia serenità”, ha tuonato la dama.

Sulla questione è intervenuto anche Gianni Sperti, che ha invitato Riccardo a fare “pace col cervello” e a portare avanti una decisione definitiva con Ida. Nel frattempo Roberta Di Padua si è scagliata contro la rivale, a cui ha detto: “C’ero io prima, stavi uscendo con Claudio e ti sei messa in mezzo. Mi sembra che tutti ti vogliono e nessuno ti piglia”. Come andranno a finire le cose tra le due? Ida riuscirà a trovare il vero amore a Uomini e Donne?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG