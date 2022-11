In queste ore sui social alcuni haters hanno preso di mira Valentina Ferragni per il suo eccessivo dimagrimento.

Valentina Ferragni è tornata a subire gli attacchi degli haters che questa volta non l’hanno presa di mira per i suoi chili in più, bensì per quelli in meno. L’influencer, nelle ultime foto condivise su Instagram, sembra essere visibilmente dimagrita. “Alla fine chi era “diversamente bella” in questo mondo di fotocopie, finisce sempre per somigliare a tutte le altre”, ha scritto un utente in uno dei messaggi incriminati, a cui Valentina ha risposto: “Ho semplicemente sofferto e ho perso peso. Ogni tanto provare dell’empatia verso gli altri non farebbe male”.

Valentina Ferragni dimagrita: le critiche via social

Come altri personaggi vip Valentina Ferragni è continuamente esposta ai giudizi dei leoni da tastiera sui social e, come fatto in passato, la sorella minore di Chiara Ferragni anche questa volta ha deciso di replicare alle critiche nei suoi confronti. Valentina ha specificato di essere dimagrita perché, nell’ultimo periodo, avrebbe attraversato un momento particolarmente difficile a causa della sua rottura dallo storico fidanzato, Luca Vezil.

I due non hanno svelato pubblicamente i motivi del loro addio e hanno solo affermato di voler mantenere rapporti amichevoli visti i loro importanti trascorsi insieme (convivevano da tempo ed erano legati da 9 anni). Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli? Al momento entrambi hanno preferito maniere il massimo riserbo.

