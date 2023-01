Madame ha rotto il silenzio in merito all’indagine che la vede protagonista per i green pass falsi e Selvaggia Lucarelli ha replicato via social.

In queste ore Madame, protagonista di un’indagine su dei Green pass falsi, ha rotto il silenzio via social affermando di provenire da una famiglia che non crede nella medicina tradizione e specificando che si starebbe sottoponendo solo ora alle vaccinazioni obbligatorie. Selvaggia Lucarelli ha replicato alle parole della cantante scrivendo in un post via social:

“Qualcuno le spieghi che della sua supercazzola sulle paure dei vaccini non ci interessa nulla. Il problema è se abbia o no esibito un greenpass falso e in più occasioni, perché di questo è accusata. Tra l’altro confessa di aver preso antibiotici e cortisone (quindi la medicina tradizionale va bene quando fa comodo, magari per lavorare) e di non aver mai fatto alcun vaccino obbligatorio, quindi a scuola come ci andava?”

Selvaggia Lucarelli contro Madame

In molti reputano che Madame con il suo post di chiarimento si sia “arrampicata sugli specchi” dopo che, nelle scorse ore, in tanti hanno protestato per la sua mancata esclusione dal Festival di Sanremo (nonostante lei sia attualmente indagata nell’ambito di un’inchiesta sui Green pass falsi).

La cantante ha precisato via social di non essersi sottoposta alla vaccinazione anti-Covid (né ad altre vaccinazioni) perché i suoi genitori sarebbero stati contrari e ha affermato che solo ora avrebbe cambiato posizione in merito alla questione, sottoponendosi spontaneamente alle vaccinazioni obbligatorie. Selvaggia Lucarelli ha chiarito che quanto affermato dalla cantante non basterebbe a “scagionarla” dalle accuse mosse dalla procura contro di lei e in tanti si chiedono quali esiti avrà la vicenda. Madame replicherà alle parole della giornalista?

