Levante ha scritto un commovente post via social con cui ha annunciato la scomparsa della sua adorata nonna Rosalia.

Attraverso i social Levante ha condiviso con i fan l’enorme dolore che sta attraversando in questo momento: la cantante ha infatti appena perso la sua adorata nonna, Rosalia, a cui lei era estremamente legata. La cantante ha condiviso alcune tenere immagini che testimoniano il suo rapporto speciale con la nonna e ha scritto:

“Ho pianto così, pensando alla nonna nel suo letto, legata alla vita, nonostante tutto. Oggi è morta la nonna Rosalia. Oggi muore tre volte mio padre”, e ancora: “Lascia dentro di me un grandissimo vuoto ma nulla confrontato all’amore, alla forza, all’orgoglio con il quale ha sorretto la mia famiglia. Grazie amore mio, ti bacio sul collo dandoti un po’ di fastidio, come facevo sempre. ‘Nonna, a febbraio vado a Sanremo! M’ha taliari!!!’ ‘Se, se!'”.

In tanti tra fan, amici e colleghi (tra cui Emma Marrone, Nek e Laura Pausini) hanno espresso in queste ore il loro calore e il loro supporto a Levante, che ha annunciato via social di aver perso la sua adorata nonna Rosalia.

La cantante era estremamente legata alla donna che l’aveva vista crescere e che, a febbraio 2022, aveva reso bisnonna della piccola Alma Futura. Con il suo commovente post Levante non ha nascosto il suo dolore e la sua sensazione di vuoto ai fan, che da sempre seguono con affetto i retroscena della sua vita privata.

