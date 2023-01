Fedez ha svelato che lui e sua moglie faranno un annuncio dopo Sanremo e subito i fan hanno pensato all’arrivo di un terzo figlio.

In una diretta con i fan sui social Fedez ha anticipato che lui e sua moglie faranno un annuncio dopo il Festival di Sanremo e che non si tratterebbe del loro trasloco nella nuova casa. Subito in tanti hanno pensato che i due annunceranno l’arrivo di un terzo bebè visto che entrambi non hanno fatto segreto di desiderare un altro bambino. Al momento Fedez ha smentito che sua moglie sia incinta.

Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni: i rumor sul terzo figlio

Durante una diretta con i fan Fedez ha anticipato alcuni dei progetti in cantiere per lui e per la sua famiglia previsti per quest’anno. “E anche… posso dirlo?”, ha chiesto il rapper guardando sua moglie, che lo ha subito zittito.

I fan sono in trepidante attesa di sapere se i due annunceranno presto l’arrivo di un terzo bebè visto che, dopo l’arrivo di Leone e Vittoria, entrambi hanno ammesso di desiderare una famiglia numerosa e almeno un altro bambino. Per il momento Fedez ha smentito le ipotesi in circolazione in merito alla gravidanza di sua moglie e quindi i fan dovranno necessariamente attendere la fine del Festival di Sanremo per conoscere la verità in merito alla vicenda.

