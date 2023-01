Secondo i rumor in circolazione Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, pronti a trasferirsi in Arabia Saudita, sarebbero in crisi.

L’unione tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non sarebbe tutta rose e fiori come i due vorrebbero far credere: secondo i rumor in circolazione i due infatti starebbero attraversando un periodo di forte crisi nonostante tutto sia pronto per il loro trasferimento in Arabia Saudita. L’anno appena trascorso non è stato semplice per la coppia, che ha perso uno dei due gemelli di cui era in attesa durante il parto.

Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez

Ronaldo e Georgina in crisi

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti in rete, l’unione tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez starebbe attraversando un periodo alquanto difficile e i due sarebbero in crisi. Secondo TgCom24 i due continuerebbero a mostrare la loro vita tra lussi ed eccessi insieme quando in realtà da tempo condurrebbero addirittura vite separate.

Al momento sulla questione non vi sono conferme, quel che è certo è che gli ultimi mesi non sono stati semplici per la coppia, che ha dovuto fare i conti con la scomparsa di uno dei due figli di cui erano in attesa. Di recente la stessa Rodriguez ha confessato quanto per lei sia stato difficile convivere con il lutto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG