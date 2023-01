Miriam Leone ha conquistato i fan dei social grazie alla sua straordinaria bellezza e con alcuni scatti in bikini.

Approfittando del periodo delle feste Miriam Leone è partita per l’Africa in compagnia di suo marito, Paolo Carullo, e in queste ore ha regalato ai fan alcuni scatti bollenti in cui è ritratta sul bagnasciuga in bikini. In tanti hanno lodato la bellezza e la forma smagliante dell’attrice, che si è mostrata in una posa da sirenetta sfoggiando tutta la sua sensualità.

Miriam Leone in bikini

Miriam Leone è tornata a conquistare i fan dei social grazie alla sua straordinaria bellezza e in tanti sono curiosi di sapere se l’attrice pubblicherà altre foto del suo soggiorno in Africa, dove sta trascorrendo una mini luna di miele insieme a suo marito, Paolo Carullo. I due continuano a vivere la loro vita privata nel massimo riserbo, ma l’attrice non ha fatto segreto di essere più innamorata che mai e in tanti non vedono l’ora di sapere se presto i due avranno un figlio insieme. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e Miriam Leone continua a proteggere gelosamente la sua privacy.

