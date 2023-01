Chiara Feragni ha aggiornato i fan sulle condizioni della sua cagnolina, Matilda, che due anni fa è guarita da un tumore.

Chiara Ferragni è legatissima alla sua cagnolina, Matilda, che ha 12 anni ed è con lei fin da quando ha esordito come influencer. In queste ore la cagnolina avrebbe avuto un problema di salute e la famosa imprenditrice digitale ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni, ma non ha nascosto di aver vissuto insieme al resto della sua famiglia un grande spavento per Matilda. “Sono contentissima, ma ci siamo presi un bello spavento con Mati, ma adesso sembra essere tutto sotto controllo, speriamo bene”, ha confessato l’influencer nelle sue stories.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: paura per il cane Matilda

Chiara Ferragni ha confessato in queste ore di essersi presa un grande spavento per il suo cane, Matilda, che due anni fa ha sconfitto il cancro. Il bulldog francese è accanto all’influencer fin dai suoi esordi nel mondo social e lei stessa ha confessato di considerarla come una figlia. In occasione del 12esimo compleanno della cagnolina, alcuni mesi fa, l’influencer ha scritto via social:

“Buon dodicesimo compleanno alla mia prima figlia e alla mia guerriera che due anni fa ha sconfitto il cancro ed è ancora con noi nonostante le probabilità e ci rende la famiglia più felice. Sono grata per tutto il tempo che passiamo insieme”. In tanti sui social sono dei veri e propri fan di Matilda e seguono i canali social a lei dedicati.

