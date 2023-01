A Verissimo Giovanna Civitillo si è commossa parlando del suo rapporto con Alice Sebastiani, prima figlia avuta da suo marito Amadeus.

Giovanna Civitillo è sposata con Amadeus dal 2009 ma prima di stare con lei il conduttore era stato sposato con Marisa Di Martino, con cui ha avuto sua figlia Alice.

A Verissimo Giovanna ha confessato di aver conosciuto la primogenita di suo marito quando aveva solamente 5 anni e ha rivelato commossa: “Siamo cresciute insieme. Lei è stata la bambina che mi ha fatto scoprire il lato materno e oggi siamo più di una mamma e una figlia. Siamo complici, amiche, confidenti, è bellissimo. Non è facile, non è scontato, ma ci siamo riuscite. Lei mi ha scelta. Quando mi ha conosciuta ha chiesto al papà perché non si fidanzava con me. L’abbiamo accontentata”, ha rivelato.

Giovanna Civitillo: il rapporto con la figlia di Amadeus

Oggi Giovanna Civitillo e Amadeus hanno costruito una delle unioni più solide e longeve dello show business e la moglie del conduttore ha confessato che insieme ai due figli, Alice e José Alberto, formerebbero una stupenda squadra.

Giovanna si è commossa fino alle lacrime parlando del suo rapporto con Alice, la figlia avuta da suo marito durante la sua precedente unione. Lei e Amadeus hanno avuto il figlio José Alberto nel 2009 e Giovanna sarebbe profondamente innamorata del suo bambino: “L’amore della mia vita. Se già erano cambiate le mie priorità, quando è nato Josè si sono stravolte completamente. Io vivo per far star bene lui, per aiutarlo a crescere. Sono innamorata di quel ragazzino”, ha rivelato al salotto tv di Silvia Toffanin.

