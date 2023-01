Cathryn White Cooper, vedova di Gianluca Vialli, ha rotto il suo proverbiale riserbo dopo la scomparsa del campione.

Il 6 gennaio 2023 si è spento Gianluca Vialli, che da anni lottava contro un brutto male. L’ex campione ha sempre vissuto la sua vita privata nel massimo riserbo accanto alla moglie Cathryn e alle due figlie, Olivia e Sofia, di 16 e 18 anni. Dopo la scomparsa del marito sua moglie Cathryn ha rotto per la prima volta il silenzio rilasciando un comunicato ufficiale (riportata da TgCom24). “Luca non solo era uno sportivo di grande talento, rispettato da tutti, ma era soprattutto il marito e il padre più affettuoso. Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto”, ha fatto sapere.

Gianluca Vialli

Gianluca Vialli: il dolore della moglie

La scomparsa di Gianluca Vialli è stata appresa con dolore e sgomento dai fan di tutto il mondo e la sua famiglia, da sempre molto riservata, per la prima volta ha rotto il silenzio manifestando il proprio cordoglio per la scomparsa del celebre campione. Anche la sorella di Cathryn White Cooper, Libby, ha dichiarato agli organi di stampa: “Non è il momento giusto per parlare, sono giorni molto tristi. L’affetto che ci sta arrivando dall’Italia è incredibile, mio figlio che è lì me l’ha raccontato. Luca era una grande persona: non era più solo un campione, ma un simbolo“.

I funerali di Vialli si svolgeranno a Londra in forma strettamente privata, ma ancora non sono trapelati dettagli sulla data della cerimonia.

