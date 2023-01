Ospite a Mattino Cinque Taylor Mega ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera e sui suoi guadagni come influencer.

La popolarità di Taylor Mega è esplosa tra il 2019 e il 2020 e oggi l’ex volto del GF Vip è senza dubbio una delle influencer più note in Italia. Lei stessa ha svelato a Mattino Cinque che la sua carriera sui social le avrebbe permesso di guadagnare cifre considerevoli e oggi riuscirebbe a incassare addirittura tra gli 8 e i 40mila euro per un solo post.

“Non è che diventi influencer e arrivano i soldi a valanga. Adesso con le attività che faccio sui social, investo su altre aziende. Quanto vale un mio scatto? Dipende dalle varie promozioni. Ci sono promozioni da 8000 e promozioni da 40 mila euro. Le cifre sono più o meno quello”, ha confessato.

Taylor Mega: i guadagni

Taylor Mega è diventata opinionista, volto televisivo, influencer, modella e molto altro e oggi lei stessa ha confessato di lavorare anche come testimonial per alcuni brand di moda e di essere proprietaria di un centro estetico a Milano.

“Ci tengo a precisare che io non vendo le mie foto su una piattaforma privata, ma faccio pubblicità su Instagram. Oltre questo, ho un centro estetico a Milano, ho un’applicazione di fitness dove ci sono persone che si sono iscritte per allenarsi con me”, ha affermato, e ancora: “Ci tenevo a fare un appunto: perché questi annunci di lavoro sono rivolti a tutti, non solo ai giovani, c’è poca voglia di mettersi in gioco. Bisogna riflettere di più”.

Quanto da lei affermato sui suoi guadagni da capogiro sarà vero? Senza dubbio Taylor Mega, come altri personaggi famosi sui social, non ha mai fatto segreto di aver ecceduto in viaggi, vizi e lussi sfrenati.

