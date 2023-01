Naike Rivelli ha postato sui social un video bollente di sua madre Ornella Muti e ha scritto un messaggio contro il body shaming.

Ornella Muti è una delle dive più belle e famose del cinema italiano e ancora oggi, a 67 anni compiuti, l’attrice non smette di stupire grazie alla sua straordinaria bellezza. Sua figlia, Naike Rivelli, attraverso i social ha condiviso un video dove si vede posare la Muti in lingerie e tacchi a spillo e nella didascalia alla clip ha scritto:

“Mamma Ornella Muti a 67 anni. Mamma che ne pensi del body shaming? Risposta mamma: ma che me frega a me! Io questa sono, piaccio a chi mi vuole così! Brava la mamma! È questo l’atteggiamento. Non si può piacere a tutti! L’importante è piacere a se stessi”.

Ornella Muti: il video bollente

Ornella Muti è più bella e sensuale che mai e, come ci ha tenuto a sottolineare sua figlia Naike, è completamente indifferente ai giudizi della gente. La showgirl è da tempo lontana dal mondo dei riflettori, ma sui social continua a godere della fama e della popolarità che l’hanno resa una delle stelle del cinema italiano.

Lei e Naike hanno uno splendido legame e più volte la figlia dell’attrice si è mostrata in sua compagnia attraverso i social. Dal canto suo Ornella Muti ha sempre difeso sua figlia (spesso finita nell’occhio del ciclone per via degli scatti osé da lei pubblicati sui social).

