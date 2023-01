Michelle Hunzike ha svelato per la prima volta un retroscena sul suo legame con la figlia Aurora, che la renderà nonna per la prima volta.

Michelle Hunziker si è confessata con il settimanale Chi in vista dell’arrivo del suo primo nipotino, figlio di Aurora Ramazzotti e di Goffredo Cerza. La showgirl ha sempre desiderato un maschietto e ora, attraverso sua figlia, sta per realizzare uno dei suoi più grandi sogni. Lei stessa ha svelato che sarà disponibile nell’aiutare Aurora con il suo bambino e che sarà sempre una nonna presente e affettuosa:

“Aurora penso che sia anche per questo che si è ‘abbandonata’ a fare un figlio così giovane perché comunque ha mille progetti, mille obiettivi, ha un ragazzo splendido accanto, loro due si amano tantissimo… Ma sapere che hai una mamma vicino e che se hai bisogno di fare qualcosa c’è sempre qualcuno che ti tiene il bebè, ti mette in una condizione di tale tranquillità che ti permette di procreare presto; se potete fatelo, non c’è niente di più bello. E non c’è niente di più creativo, quando fai un bambino batti anche Michelangelo”, ha affermato.

Michelle Hunziker: Aurora e la gravidanza

Michelle Hunziker è più emozionata che mai per l’arrivo di quello che sarà il suo primo nipotino e nella sua ultima intervista a Chi la showgirl non ha ovviamente potuto evitare di parlare del piccolo, il cui nome resta al momento top secret.

La showgirl ha confessato che per lei, che ha sempre sognato di avere un figlio maschio, l’arrivo di un maschietto in famiglia sarebbe come la realizzazione di un sogno: “Sarà il mio tesoro, è l’universo che mi ha regalato un maschietto dopo tutti questi anni che l’ho tanto desiderato. E non poteva essere più bella di così questa avventura che stiamo vivendo, che arriva da mia figlia. Ogni volta che ci penso mi emoziono, questa gravidanza che sta vivendo Aurora è come se la stessi vivendo io. Siamo talmente in simbiosi noi due.., È qualcosa che a parole non si può descrivere”, ha affermato la showgirl più felice che mai. Il bambino dovrebbe nascere entro pochi mesi e Aurora avrebbe già scelto la prestigiosa clinica svizzera in cui darlo alla luce.

