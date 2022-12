Secondo il settimanale Chi Aurora Ramazzotti avrebbe deciso di dare alla luce suo figlio nella prestigiosa Clinica Sant’Anna.

Il settimanale Chi ha fatto sapere che nei giorni scorsi Aurora Ramazzotti avrebbe fatto un sopralluogo alla Clinica Sant’Anna, prestigiosa clinica svizzera conosciuta anche come “la clinica dei vip” e dove lei stessa sarebbe nata. Il servizio offerto dalla struttura sarebbe impeccabile e grazie all’affaccio sul lago di Lugano all’interno di essa si può godere di una vista unica e mozzafiato. Secondo il settimanale di Signorini si tratta di una struttura “di altissimo profilo” e proprio per questo molti vip l’hanno scelta per dare alla luce i loro figli.

Aurora Ramazzotti: la clinica svizzera

Il primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza dovrebbe nascere tra marzo e aprile 2023 e a quanto pare i due avrebbero scelto il no plus ultra in fatto di cliniche private: la coppia si trasferirĂ infatti a Soregno, in Svizzera, al momento del parto. Lì Aurora potrĂ godere dei servizi offerti dalla Clinica Sant’Anna, soprannominata “la clinica dei vip” proprio perchĂ© molte celebritĂ prima di lei l’avrebbero scelta per dare alla luce i loro figli. Nella struttura avrebbe partorito anche Barbara Berlusconi e prima di lei, 26 anni fa, Michelle Hunziker avrebbe dato alla luce la stessa Aurora proprio nella clinica.

