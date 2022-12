Bianca Balti si sottoporrà a un delicato intervento per prevenire il cancro al seno, patologia a cui lei ha una predisposizione genetica.

Il prossimo 8 dicembre Bianca Balti si sottoporrà a una doppia mastectomia per prevenire l’insorgenza del cancro al seno, patologia per cui lei ha una predisposizione genetica. Sui social la modella ha confessato di essere terrorizzata nell’affrontare un intervento così drastico. “Mamma si opera perché ama troppo la vita. Così ho detto a Mia e così dico anche a voi. Giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 11.00 di Los Angeles, per l’ennesima volta Bianca sceglie la vita (…) La mia voglia di lottare è sempre stata proporzionale alle difficoltà che mi affliggevano. Nessuno mi ha mai obbligata, ho sempre scelto io di esistere”, ha scritto via social.

Bianca Balti: l’intervento al seno

Come altre celebrità (tra cui anche Angelina Jolie) Bianca Balti ha deciso di sottoporsi a una doppia mastectomia per prevenire l’insorgenza di un cancro al seno. La modella attraverso i social ha parlato ai fan della sua decisione e ha confessato anche di essersi decisa a farla per via del suo amore per la vita. La modella ha anche ammesso di essere terrorizzata e ha ricevuto da subito i messaggi di solidarietà e affetto da parte dei fan, impazienti di saperne di più sulle sue condizioni.

