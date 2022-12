Sophie Codegoni e Alessandro Basciano diventeranno presto genitori per la prima volta e a Chi i due hanno svelato alcuni retroscena.

Nei giorni scorsi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno annunciato di essere in attesa di una bambina, che hanno deciso di chiamare Celine. I due – che hanno rispettivamente 22 e 33 anni – hanno confessato a Chi alcuni retroscena sull’arrivo della bambina che, a quanto pare, non era in programma:

“Se da una parte è una gravidanza inaspettata, dall’altra il tempismo è perfetto, abbiamo la nostra casa, siamo più tranquilli a livello lavorativo, è arrivata. Io ci ho messo una vita e mezza a realizzare il tutto: non credevo per niente al test”, ha confessato Sophie.

Sophie Codegoni e Basciano: la figlia e i retroscena

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno deciso di chiamare la loro bambina Celine e a Chi i due hanno svelato alcuni retroscena sulla famiglia che hanno deciso di formare, nonostante stiano insieme da meno di un anno.

“Dicono che sono troppo giovane e che siamo insieme da troppo poco tempo (quasi un anno). Ma io credo che non ci sia un’età o un tempo giusto, non puoi sapere quello che ti riserva il futuro. Noi sappiamo che ci amiamo alla follia, che vogliamo stare insieme per sempre e che ci è capitata la cosa più bella del mondo. Sono giovane è vero, ci può essere un po’ di paura, ma io sono contenta che mia figlia…”, ha affermato Sophie replicando alle critiche sui social. La prima figlia della coppia nascerà a maggio e i due sembrano essere più felici che mai. In tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più sulla gravidanza e sulla vita privata della coppia.

