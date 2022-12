Al GF Vip Alfonso Signorini ha svelato in anteprima quello che sarà il nome della prima figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Nei giorni scorsi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati ospiti a Verissimo dove hanno scoperto che avranno una figlia femmina. Nelle scorse ore il conduttore del GF Vip Alfonso Signorini, pensando che i due avessero annunciato anche il nome della bambina, ha svelato in anteprima che sarebbe Celine. “Alfonso, hai spoilerato il nome”, ha subito detto Giulia Salemi, a cui Signorini ha risposto visibilmente in imbarazzo: “Ma perché non sono andati a Verissimo?”.

Alfonso Signorini

Signorini: il nome della figlia di Sophie e Basciano

Alfonso Signorini ha commesso un terribile scivolone durante l’ultima diretta del GF Vip dove ha svelato in anteprima il nome della figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, credendo che i due lo avessero annunciato a Verissimo. Al momento la coppia non ha commentato la questione e i due, insieme da circa un anno, avevano svelato già alcuni mesi fa che se avessero mai avuto una figlia insieme avrebbero voluto chiamarla Celine. Sarà davvero questo il nome della piccola in arrivo? I fan della coppia sono in trepidante attesa di saperne di più.

