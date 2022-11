Attraverso un commovente video sui social Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno annunciato di essere in attesa del loro primo bebè.

Cicogna in arrivo per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: i due ex volti del GF Vip, insieme da un anno, hanno svelato ai fan di essere in attesa del loro primo figlio.

“E voi credete nel destino? 17-12-21 la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo … da lì capì che con te avrei potuto condividere la mia vita. Mille avversità…mille ostacoli…sembrava che tutto fosse contro di noi…ma noi nonostante ciò credevamo nell’amore…Quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione. Quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare. E adesso che dire…la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando, sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare. Ti amiamo puntino (sì, ci piace chiamarti così)”, ha scritto la coppia sui social.

A 22 anni lei e a 33 anni lui, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano saranno genitori rispettivamente per la prima e la seconda volta. Basciano ha infatti già un figlio nato da una sua precedente relazione e molto presto realizzerà il sogno di costruire una famiglia anche con Sophie, a cui lo scorso settembre ha fatto la sua proposta di matrimonio.

I due si frequentano da circa un anno e il loro amore è sbocciato nella casa del GF Vip. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla gravidanza dell’influencer che, per il momento, non ha svelato ulteriori retroscena. Sui social una pioggia di like e di congratulazioni ha travolto il suo post.

