Attraverso i social Ambra Lombardo ha stroncato alcune affermazioni fatte da Emma Marrone contro gli haters dei social.

Nella sua ultima intervista per Vanity Fair Emma Marrone ha replicato contro gli haters affermando che l’Italia sia “un paese di ignoranti”. L’ex prof del GF Vip, Ambra Lombardo, ha criticato le parole della cantante affermando che, in Italia, molte persone avrebbero una preparazione superiore a quella di altri paesi e sostenendo che le sue fossero generalizzazioni mal formulate. “Un paese di tanti ragazzi, ma proprio tanti Emma, che hanno studiato (più di te chissà!) laureati, dotati e di talento, costretti ai lavori più modesti e a snaturare attitudini e inclinazioni per sbarcare il lunario! Altro che ignoranti! E a quelli un po’ di indignazione bisogna pur concederla!”, ha tuonato.

Ambra Lombardo contro Emma Marrone

Ambra Lombardo se l’è presa con Emma Marrone per aver definito l’Italia un paese di ignoranti. L’ex professoressa del GF Vip ha sostenuto nelle sue stories che, al contrario, in Italia la cultura generale sarebbe superiore a quella di altri paesi e ha specificato che Emma, in quanto personaggio pubblico, avrebbe dovuto evitare simili generalizzazioni. La cantante replicherà alle parole dell’ex volto tv?

Nel frattempo sui social in tanti hanno fatto notare alla Lombardo che il discorso di Emma era incentrato principalmente sui leoni da tastiera e non contro chi, invece, non si è reso protagonista di azioni simili.

