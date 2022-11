Wilma Helena Faissol ha lanciato sul mercato la sua linea di profumi per le parti intime, che si chiama Diabolique.

La moglie di Francesco Facchinetti si è fatta conoscere come blogger e influencer di successo e, adesso, anche come imprenditrice: sui social lei stessa ha annunciato l’uscita della sua prima linea di prodotti cosmetici finalizzati al piacere maschile e femminile e in particolare quella dedicata ai profumi per le zone intime. La linea si chiama Diabolique e ha già riscosso enorme successo sui social.

Wilma Helena Faissol: i profumi

Dopo Gwyneth Paltrow e le sue discusse candele profumate, anche Wilma Helena Faissol si è lanciata in un business dedicato al piacere sotto le lenzuola: la moglie di Francesco Facchinetti ha infatti creato una linea di profumi per le parti intime e ha anche creato un blush e un balsamo profumati per i capezzoli. In tanti sui social hanno dato accolto con sorpresa ed entusiasmo l’uscita della linea Diabolique e già in tanti hanno acquistato i nuovi prodotti della linea di Wilma Helena Faissol, che a suo dire “rappresentano la donna che non scende a compromessi”. La nuova carriera d’imprenditrice di Lady Facchinetti si rivelerà un successo?

