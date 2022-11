Nonostante abbia annunciato la sua separazione da Mauro Icardi Wanda Nara continua a mostrarsi in compagnia del calciatore.

Dopo l’annuncio d’addio a Mauro Icardi Wanda Nara si è concessa una vacanza alle Maldive proprio in compagnia del calciatore e, nelle ultime ore, si è sparsa la voce che aspetti un altro bambino. In alcune foto postate sui social si vede Icardi cingerla alle spalle e tenere le mani teneramente sulla sua pancia e inoltre, in uno dei messaggi scritti dalla showgirl (e condivisi dal marito via social) si legge: “Il mio luogo preferito sei tu. Per avermi portato nel nostro paradiso, per il tuo amore e per occuparti sempre di me. Non dubitare mai di quanto ti amo. Non vedo l’ora di tornare con G“.

Wanda Nara incinta: l’indiscrezione

Secondo i rumor in circolazione Wanda Nara potrebbe essere in attesa del suo sesto figlio. Il rumor è diventato sempre più insistente a causa di alcuni indizi trapelati sui social e che però, per il momento, restano senza conferma. Wanda Nara non ha mai fatto segreto di desiderare un altro figlio (dopo i tre avuti con Maxi Lopez e le due più piccole avute con lo stesso Icardi). In tanti si chiedono se ora che la coppia sembrava pronta a dirsi addio abbia deciso di avere un figlio per cercare di riparare alle schermaglie degli ultimi mesi. Al momento, per saperne di più, non resta che attendere.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG