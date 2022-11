Il settimanale Chi ha svelato alcuni retroscena sull’incontro romantico avuto a Zurigo tra Ilary Blasi e la sua nuova fiamma.

A 5 mesi dall’addio a Francesco Totti Ilary Blasi sembra aver ritrovato la felicità accanto a un uomo di nome Bastian, imprenditore tedesco. I due hanno trascorso un weekend romantico a Zurigo e a seguire – stando a quanto riporta Chi – si sarebbero salutati con un bacio appassionato in aeroporto. “Un abbraccio che sembra non finire mai fra llary e Bastian. È l’inizio di una nuova relazione. Dopo un lungo inverno sentimentale, llary è felice come non si vedeva da tempo”, si legge sul settimanale.

Ilary Blasi: il weekend romantico con Bastian

Ilary Blasi avrebbe ritrovato la felicità in amore accanto a un uomo di nome Bastian, su cui al momento non sono trapelate informazioni. I due hanno pernottato in una suite di lusso (dal costo di 1600 euro) a Zurigo e a seguire si sarebbero separati in aeroporto: lei è tornata a Roma dai figli, lui invece a Francoforte. In tanti sono curiosi di saperne di più sulla liaison della conduttrice che, per oltre 20 anni, ha fatto coppia fissa con Francesco Totti.

L’addio tra i due ha generato grande clamore e già nei mesi scorsi l’ex calciatore è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi, la nuova compagna con cui ha da poco affittato una casa a Roma Nord.

