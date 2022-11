Ludovica Valli è incinta del suo secondo figlio ed è stata ricoverata a Dubai per un non meglio precisato problema di salute.

In queste ore Ludovica Valli si trova in ospedale a Dubai dove, a causa della sua gravidanza, i medici non hanno potuto far alto che somministrarle una flebo. Lei stessa ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e in tanti sono preoccupati per il suo stato:

“Ieri sera mi ha visitata anche il dottore peché mi veniva a mancare l’aria, non riuscivo a respirare bene. Mi ha fatto un ulteriore tampone negativo per fortuna (ci hanno detto che anche qui a Dubai sta girando questa brutta influenza). In teoria mi ha trovato anche una forte infiammazione alla faringite, in pratica come tornato in Italia farò ulteriori accertamenti. Non potendo prendere praticamente nulla perché sono incinta, sia stanotte che stamattina mi han fatto una flebo. Non vedo l’ora di essere a casa nostra. Mi sembra un incubo tutto questo“, ha scritto nelle sue stories.

Ludovica Valli

Ludovica Valli in ospedale

Ludovica Valli è stata ricoverata in ospedale a Dubai e in tanti, sui social, sono in attesa di saperne di più sulle sue condizioni. L’influencer è in attesa del suo secondo figlio e ovviamente il suo ricovero ha preoccupato moltissimo i fan, impazienti di sapere come andranno le cose quando rientrerà in Italia.

Come Ludovica anche sua sorella Beatrice è incinta, ma per lei si tratterà del quarto bebè (una femmina). Le due influencer partoriranno entrambe nei primi mesi del 2023.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG