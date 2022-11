Il settimanale Chi ha paparazzato Ilary Blasi in compagnia della sua nuova fiamma, un imprenditore tedesco.

A 4 mesi dalla fine ufficiale della sua unione con Francesco Totti anche Ilary Blasi sembra aver ritrovato la serenità tra le braccia di un altro uomo: il settimanale Chi ha paparazzato la conduttrice a Zurigo, dove avrebbe alloggiato in una suite di lusso (da 1600 euro a notte) con un imprenditore tedesco di nome Bastian.

Ilary Blasi: il fidanzato tedesco

Dopo mesi di indiscrezioni in merito alle sue presunte liaison, Ilary Blasi è stata avvistata in tenera compagnia di un imprenditore tedesco di cui, per il momento, si conosce solo il nome. La conduttrice e il misterioso partner avrebbero alloggiato in una suite di lusso a Zurigo. Il settimanale di Signorini ha fatto sapere che lui abiterebbe a Francoforte, ma sulla questione non sono emersi ulteriori dettagli.

Nel frattempo l’ex marito della conduttrice, Francesco Totti, è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. Alcuni mesi fa i due hanno affittato un nuovo appartamento a Roma Nord, dove presto andranno a vivere insieme. Ilary Blasi continua a mantenere il massimo riserbo sulla separazione dall’ex calciatore, a cui è stata legata per circa 20 anni.

