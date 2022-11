Fernanda Lessa, sobria da 4 anni, ha confessato di aver avuto una ricaduta lo scorso 5 novembre a causa di un dramma da lei vissuto in privato.

Fernanda Lessa non ha fatto segreto di aver combattuto con la dipendenza da alcol e di essere sobria da 4 anni. A Le Iene la modella ha però confessato che, lo scorso 5 novembre, avrebbe avuto una ricaduta a seguito di un grave lutto: una sua cara amica è infatti scomparsa prematuramente.

“Il mio nome è Fernanda Lessa, ho 45 anni, sono un’alcolista, sono riuscita a stare 4 anni e 3 mesi pulita, sobria, e il 5 novembre ho avuto una ricaduta: ho perso un’amica cara, è stata una tragedia, si è tolta la vita, e di solito, quando accadono queste voce io mi chiudo nella mia stanza, però non ho potuto fare così perché avevo la festa di compleanno della mia migliore amica il giorno dopo”, ha confessato.

Fernanda Lessa: i problemi con l’alcol

Fernanda Lessa ha combattuto a lungo contro la sua dipendenza da alcol e solo grazie al sostegno di alcune specialiste e della sua famiglia sarebbe riuscita ad uscirne. Purtroppo nelle ultime settimane la showgirl ha avuto una ricaduta a seguito della scomparsa tragica di una sua amica. Fernanda ha confessato di essersi recata in un bar e di aver chiesto degli shot di vodka per cercare di attutire il dolore:

“Sono andata al bar, ho chiesto una vodka liscia e in quel momento sentivo che stavo proprio avvelenando il mio corpo, sentivo quel bruciore, quel gusto di veleno. Però volevo farmi del male, così ho bevuto altri shot…”, ha rivelato alle Iene. In tanti sui social hanno rivolto i loro messaggi di solidarietà alla showgirl e sono in attesa di saperne di più sulle sue condizioni.

