Durante la diretta del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha messo Antonino Spinalbese con le spalle al muro.

Alfonso Signorini ha affrontato Antonino Spinalbese in merito al comportamento da lui avuto con Oriana Marzoli. Il conduttore ha messo l’hair stylist con le spalle al muro affermando che sarebbe stato poco coerente. Antonino ha dichiarato che Oriana non lo avrebbe compreso in quanto padre di sua figlia, e il conduttore ha replicato: “Però sotto le coperte non c’è più la figlia?”, e ancora: “Adesso io comincio a capire un po’ meglio Belen. Belen sei in tutti noi, ciao Belen”.

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini contro Antonino Spinalbese

Durante l’ultima diretta al GF Vip Antonino Spinalbese si è difeso dalle accuse a lui rivolte da Oriana Marzoli, con cui ha troncato la liaison dopo una notte di passione al GF Vip. Antonino si è sentito ferito per alcune affermazione di Oriana in merito al suo rapporto con sua figlia e a seguire ha dichiarato di non voler proseguire la loro liaison “perché lei sarebbe una Porsche e lui vorrebbe una Ferrari”.

Alfonso Signorini ha fatto notare all’hair stylist la sua poca coerenza e lo ha anche accusato di maschilismo per i suoi paragoni con le auto di lusso. “Era un’associazione a una tua ospite in studio“, ha provato a replicare Antonino, a cui il conduttore ha risposto: “Ah, perché tu vuoi la Lamborghini? Ma sei un para**lo. Oriana, ribellati!“. Nella pausa pubblicitaria del programma tv, Oriana è tornata a scagliarsi contro l’ex fidanzato di Belen per il suo atteggiamento.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG