Durante la pausa pubblicitaria del Grande Fratello Vip Oriana Marzoli ha attaccato l’hair stylist Antonino Spinalbese.

Dopo una notte di passione al GF Vip Antonino Spinalbese ha messo fine alla sua liaison con Oriana Marzoli ed è tornato a “flirtare” con le sue amiche speciali, Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini. Durante la pausa pubblicitaria del reality show, Oriana è tornata ad attaccare l’hair stylist e ha tuonato:

“Io pensavo che eri diverso. Tu caro Antonino dici che io non ho tatto, ma qui l’unico che non ha tatto sei tu. Mi sono sentita di troppo e come se non fossi contata nulla per te. Quello che è successo non mi ha fatto stare bene e lo sai benissimo”, e ancora: “Tu pensi sempre a te, ma ti metti nei miei panni? A me danno fastidio tante cose come a te sappilo. Anche l’altro giorno mi hai detto che ti volevi allontanare. Io allora ho detto che ti sarei rimasta amica, anche se non mi andava. L’ho detto per provare a fare un percorso più tranquillo. Tu però hai fatto l’amicizia esagerata con Giaele e adesso questo con Ginevra. Ma tu pensi che io sto bene adesso”.

Antonino Spinalbese

Oriana Marzoli contro Antonino Spinalbese

Oriana Marzoli non ha digerito il modo di fare di Antonino Spinalbese al GF Vip e, durante la diretta del reality show, ha colto l’occasione per faglielo sapere. L’hair stylist – che nel frattempo ha dovuto vedersela anche con Alfonso Signorini – ha replicato affermando che, a suo avviso, sarebbe stato lui a fare una brutta figura difronte all’Italia intera e non Oriana: “Senti ma cosa ti ho fatto? Ho cercato di essere il più delicato possibile. Non ho mai voluto farti andare in imbarazzo. Che cosa devo fare dimmelo. Sono stato attaccato io stasera e non te. Tu hai fatto una bella figura“. Tra i due ci saranno ulteriori sviluppi?

