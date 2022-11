Antonino Spinalbese ha deciso di mettere fine alla sua storia con Oriana a causa di una sua affermazione sul conto di sua figlia, Luna Marì.

Oriana Marzoli ha detto una frase che non è piaciuta a Antonino Spinalbese e che gli ha fatto rivalutare completamente il loro rapporto, tanto da indurlo a troncare la loro liaison sul nascere. Lo spezzino era visibilmente triste per la nostalgia di sua figlia Luna Marì e Oriana, cercando maldestramente di consolarlo, ha detto: “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane“.

La storia tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli stentava a decollare e ora forse tracollerà definitivamente. Nelle ultime ore l’hair stylist si è sfogato con i compagni di avventura a seguito di un’affermazione fatta da Oriana sul conto di sua figlia, Luna Marì, e del suo cane.

La concorrente ha compreso di aver commesso una gaffe e si è detta mortificata, ma Antonino non sembra deciso a rivedere la sua posizione. “Non è la persona che cerco, l’ho capito. Io non mi sbilancio con nessuno e con lei mi ero sbilanciato, adesso me ne pento. E io do peso alle parole, ripeto che me ne sono pentito. Io con che coraggio esco con una donna così? Non è quella che fa per me a questo punto”, ha dichiarato l’ex compagno di Belen.

