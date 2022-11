In confessionale al GF Vip Antonino Spinalbese non è riuscito a nascondere la sua attrazione verso Oriana Marzoli.

L’atmosfera è sempre più calda tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli al GF Vip e, nelle ultime ore, i due si sono infilati sotto lo stesso piumone lasciandosi andare a abbracci e contatti bollenti. In confessionale Antonino ha confessato alcuni retroscena sui suoi sentimenti per la modella e ha affermato: “Oriana è latina, è il mio punto debole. È dolce, è carina e questo è un problema. Io credo di non essermi mai lasciato andare così come fatto con Oriana, sto capendo che c’è con lei qualcosa in più”.

Antonino Spinalbese: la confessione su Oriana Marzoli

Al GF Vip 7 Antonino Spinalbese si è avvicinato pericolosamente a Oriana Marzoli, che sembra ricambiare i suoi sentimenti. I due si sono lasciati andare a tenerezze ed effusioni e, in tanti, si chiedono se tra i due sboccerà qualcosa di più che una semplice amicizia. Per il momento Antonino ha affermato di non aver dimenticato Ginevra Lamborghini, ex concorrente del reality show con cui sembrava aver instaurato un rapporto speciale. Come reagirà Ginevra al suo avvicinamento verso Oriana? Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan del programma non resta che attendere.

