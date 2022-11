Chiara Ferragni e Fedez hanno svelato ai fan come sarebbe andato il loro colloquio con le maestre del piccolo Leone.

Chiara Ferragni e Fedez hanno dimostrato il loro orgoglio e il loro stupore ai fan dopo essersi recati a un colloquio con le insegnanti del piccolo Leone che, a loro dire, avrebbero descritto il figlio in maniera molto diversa da come loro sarebbero abituati a conoscerlo. “Siamo andati a fare l’incontro con le maestre a scuola di Leone e ci hanno descritto un altro bambino (…) Un bambino che non è il nostro: il più educato di tutti, bravissimo”, hanno dichiarato il rapper e sua moglie.

Chiara Ferragni e Fedez: il colloquio con le maestre

Come molti altri genitori anche Chiara Ferragni e Fedez sono usciti stupiti dal loro colloquio con le insegnanti del figlio Leone che, a 4 anni, frequenta una prestigiosa scuola bilingue di Milano. “Lo chiamano Mellow-Yellow perché è super rilassato, non si arrabbia mai (…) Ma soprattutto che parla inglese da paura, mentre con noi parla zero inglese. Siamo sotto shock”, hanno dichiarato i due vip, visibilmente orgogliosi.

Nei giorni scorsi proprio il piccolo Leone era stato protagonista di una polemica via social per un video in cui lo si sentiva dire “basta!” dopo che sua madre aveva provato a coinvolgerlo nella realizzazione di una clip per TikTok. Da tempo Chiara Ferragni e Fedez sono al centro delle polemiche per via della sovraesposizione social dei loro due figli.

