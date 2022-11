Dopo il caso di Montesano a Ballando, Selvaggia Lucarelli ha pronunciato una frase che lascerebbe ipotizzare il suo addio allo show.

Selvaggia Lucarelli potrebbe dire addio a Ballando con le Stelle? L’ipotesi si è fatta spazio sui social dopo che la giornalista, intervenuta a La Vita in Diretta, ha affermato sul caso Montesano a Ballando: “Forse rientra lui ed esco io. Ho questa sensazione. Sento che la mia sedia schricchiola…”.

Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli: l’ipotesi sull’addio a Ballando

Al salotto tv di Alberto Matano, Selvaggia Lucarelli, giurata a Ballando con le Stelle, ha pronunciato una frase che ha fatto ipotizzare ai suoi fan un suo presunto addio allo show di Milly Carlucci, di cui ormai è una delle presenze storiche più famose.

Selvaggia Lucarelli ha infatti affermato che se Montesano dovesse rientrare nel programma (dopo il controverso caso della sua t-shirt della Decima Mas, che gli è valsa un annullamento immediato del contratto) sarà lei a lasciare lo show. Al momento la questione non sembra aver ricevuto conferme e la Rai non sembra intenzionata a tornare sui propri passi. Montesano nel frattempo si è scusato e ha replicato alle polemiche (in sua difesa è intervenuta anche sua moglie, Teresa Trisorio).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG