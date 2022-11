Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno sfilato insieme sul red carpet dei Globe Soccer Awards a Dubai come coppia ufficiale.

Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono presentati come coppia ufficiale al red carpet dei Globe Soccer Awards di Dubai. Per l’ex calciatore si è trattato della prima uscita pubblica difronte alla stampa internazionale in compagnia della nuova fiamma, con cui sembra aver ritrovato la serenità dopo la controversa fine della sua unione con Ilary Blasi.

Totti e Noemi Bocchi: il primo red carpet

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di non nascondersi più e i due hanno sfilato insieme sul loro primo red carpet come coppia ufficiale. Per l’occasione Noemi ha indossato un lungo abito di seta nera con vertiginosa scollatura sul seno e un ampio spacco che lasciava intravedere le sue gambe lunghe e toniche. L’ex calciatore ha invece indossato un classico abito nero, e si è mostrato sorridente e a suo agio mentre camminava mano nella mano con la sua nuova compagna. I due hanno recentemente affittato una nuova casa a Roma dove presto andranno a vivere insieme e che, al momento, starebbero finendo di arredare.

