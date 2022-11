Dopo la nascita del piccolo Thiago Chiara Nasti è stata travolta dagli sfottò dei tifosi romanisti e sua suocera l’ha difesa via social.

Ancora una volta Chiara Nasti è finita nell’occhio del ciclone a causa di alcuni sfottò sui social da parte dei tifosi romanisti, che hanno insinuato che suo figlio Thiago – nato il 16 novembre – somigli al suo ex, Nicolò Zaniolo. In queste ore la suocera dell’influencer, madre di Mattia Zaccagni, è intervenuta in sua difesa rispondendo a ciascun commento di questo tipo scrivendo: “Già partita la querela, imbecille!”.

Chiara Nasti

Chiara Nasti: la suocera la difende

Durante la gravidanza Chiara Nasti era stata presa di mira da alcuni cori dei tifosi della Roma che avevano insinuato che suo figlio fosse in realtà di Nicolò Zaniolo (calciatore della Roma e suo ex) e non di Mattia Zaccagni. Sfottò di questo tipo sono tornati ad apparire sulle pagine social dell’influencer dopo l’annuncio della nascita del bambino e sua suocera, madre di Mattia Zaccagni, ha deciso di prendere le sue difese minacciando azioni legali.

Chiara Nasti, ancora provata per il parto, non ha commentato la vicenda e in queste ore si sta godendo i primi momenti di vita del piccolo Thiago, nato in una clinica romana. Molto presto l’influencer potrà fare ritorno a casa con il suo bambino.

