Riccardo Guarnieri non ha preso bene la decisione di Ida Platano di lasciare Uomini e Donne insieme ad Alessandro Vicinanza.

A Uomini e Donne Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di lasciare insieme il dating show e approfondire la loro conoscenza lontano dalle telecamere. Riccardo Guarnieri, storico ex di Ida, ha reagito con freddezza e a stento è riuscito a trattenere le sue lacrime di rabbia. “Ho accumulato talmente tanta indifferenza che non ho nulla da dire”, ha affermato in seguito a quanto accaduto tra i due.

Ida e Alessandro lasciano Uomini e Donne: la reazione di Riccardo

Com’era prevedibile Riccardo Guarnieri non ha preso bene la decisione di Ida di lasciare Uomini e Donne insieme ad Alessandro Vicinanza e infatti a stento è riuscito a trattenere le sue lacrime di frustrazione.

Ida Platano e Riccardo hanno più volte provato a stare insieme, ma senza successo. Ida ha quindi deciso di buttarsi a capofitto nella storia con Alessandro e, nonostante qualche perplessità da parte del pubblico, ha lasciato insieme a lui il dating show che le ha regalato la popolarità. “In questi giorni ho capito le emozioni e le sensazioni che mi porti, che sono decisamente forti”, ha dichiarato la dama al suo cavaliere prima di lasciare il dating show.

