Federico Fashion Style è stato accusato di condurre una vita parallela e ha minacciato d’intraprendere azioni legali.

In queste ore Federico Fashion Style ha minacciato d’intraprendere azioni legali contro l’esperto di gossip Alessandro Rosica che, attraverso i social, ha lasciato intendere che lui frequenti una misteriosa persona e che per questo la sua storica compagna, Letizia Porcu, abbia deciso di lasciarlo.

“Stai dicendo tante bugie e lo sai. Lui è stato pure in crociera con la figlia h 24. La figlia la vede come e quando gli pare. Letizia vive a casa di Federico, quindi come fa a vietargli di vedere la figlia? Lui mi fa solo pena e si sta rendendo ridicolo”, ha scritto Rosica via social, e ancora: “Ragazzi è tutto finto, nessuno dei due è santo. Letizia sapeva della doppia vita di Federico e non le andava giù. O meglio non sopportava che fosse tutto pubblico. Era più amicizia che altro tra loro. Il signorino è sempre a Napoli e tutti sanno. A Napoli ci sono solo boni mi state scrivendo. Infatti quello che dico io è bono.”

Federico Fashion Style: le nuove accuse

Nelle scorse ore Federico Fashion Style si è sfogato via social affermando che Letizia Porcu non gli consentirebbe di chiamare ogni volta che vuole la loro figlia, Sophie Maelle. A seguire l’esperto di gossip Alessandro Rosica è intervenuto via social smentendo ancora una volta l’hair stylist e affermando che, da anni, frequenterebbe un’altra persona (presumibilmente un uomo). Proprio questo avrebbe causato la fine della sua storia con Letizia, che avrebbe avuto con lui la figlia tramite inseminazione artificiale. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se finalmente emergerà la verità in merito alla questione.

