Alcune settimane fa Federico Fashion Style e Letizia Porcu hanno annunciato il loro addio e a seguire i due si sono scagliati alcune frecciatine e recriminazioni a mezzo social. In particolare l’hair stylist dei vip ha attaccato la sua compagna affermando che non gli consentirebbe di sentire la sua bambina, Sophie Maelle, ogni volta che vuole. “Ha deciso che io posso sentire mia figlia solo alle 7.30 e alle 21”, ha tuonato in preda alla disperazione, e ancora: “Sto male, la chiamo e non mi risponde. Le scrivo e non mi risponde e mi dice ‘devi aspettare l’orario’. Poi dicono che io dico bugie, che ho una vita parallela, ma quale vita parallela?”.

Federico Lauri Fashion Style

Federico Fashion Style: lo sfogo contro Letizia Porcu

Federico Fashion Style si è abbandonato ad un duro sfogo contro la sua ex, madre di sua figlia, smentendo le ipotesi in circolazione in merito alla sua presunta “vita parallela” e alle menzogne che avrebbe raccontato alla sua storica compagna tanto da indurla a lasciarlo.

“La verità lei la sa! Lei ha accettato di rimanere a casa, lei era consapevole che il nostro amore era finito. Io non ho mai avuto nessuna vita parallela e lei lo sa bene. Vi chiedo di rispettare la mia sofferenza, io non vado a ballare tutte le sere, a farmi vedere felice come fa lei facendomi del male perché lei ha la bambina”, ha dichiarato Federico Fashion Style in lacrime dopo che, nei giorni scorsi, in tanti hanno messo in dubbio la sua versione dei fatti. Letizia Porcu romperà il silenzio in merito alla questione?

