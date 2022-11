Secondo i rumor in circolazione potrebbe essere giunta al termine la storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck ha tenuto il mondo con il fiato sospeso ma, da alcuni mesi a questa parte, si vocifera che tra i due sia in atto una crisi. Nelle ultime ore la popstar ha cancellato dai suoi canali social tutte le foto che la ritraevano insieme al marito e al posto della sua foto profilo è stata inserita una schermata di colore nero. In tanti si chiedono se si tratti della prova della fine della storia tra i due o se sia stata vittima di un attacco hacker.

Jennifer Lopez cancella le foto con Ben Affleck

Da mesi si intercorrono voci e ipotesi in merito a una presunta crisi tra JLo e Ben Affleck, ma finora le indiscrezioni non hanno mai trovato riscontro. Nelle ultime ore la celebre cantante e attrice ha cancellato le foto dai suoi canali social e in tanti si chiedono se non si tratti della prova effettiva che le cose tra lei e l’attore siano definitivamente naufragate. Ben Affleck non possiede canali social e finora non ha commentato pubblicamente la questione. I due erano tornati insieme nel 2021 a 12 anni dalla fine della loro storia d’amore.

