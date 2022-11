Alba Parietti e Fabio Adami sono più innamorati che mai e la showgirl ha svelato cosa farebbe per lei il suo compagno ogni giorno.

Da 8 mesi Alba Parietti fa coppia fissa con il manager di Poste Italiane Fabio Adami e al settimanale F lei stessa ha svelato alcuni retroscena sulla loro storia d’amore, confessando che lui sarebbe solito corteggiarla ogni giorno: “Quando ho subito un furto è riuscito a ritrovare le stesse scarpe che mi avevano rubato e me le ha mandate insieme a un biglietto con scritto: “Nessuno potrà mai rubarci niente”. Sono otto mesi che fa questo tipo di cose ogni giorno. Forse mi sta abituando troppo bene. Mio padre era così”, ha rivelato.

Alba Parietti: l’amore per Fabio Adami

Alba Parietti ha ritrovato l’amore e da 8 mesi fa coppia fissa con Fabio Adami, con cui ha deciso quasi subito di andare a convivere. I due si sarebbero incontrati durante un viaggio in treno e, da quel momento, sarebbero diventati inseparabili.

L’opinionista, di solito molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, sui social non perde occasione per dedicare messaggi romantici al suo compagno, con cui sembra aver trovato la felicità dopo molto tempo. In tanti tra i fan sono curiosi di sapere cosa riserverà ai due il futuro e se la loro storia sia destinata a durare.

