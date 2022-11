Secondo indiscrezioni la rottura non sarebbe avvenuta in maniera niente affatto pacifica tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu.

Federico Fashion Style e Letizia Porcu hanno annunciato la loro separazione consensuale ma, secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, una pace tra i due sarebbe cosa alquanto lontana. Secondo i rumor in circolazione i due avrebbero litigato brutalmente e alla base della rottura vi sarebbe stata una presunta doppia vita condotta dall’hair stylist all’oscuro dalla sua compagna. Nelle ultime ore lo stesso Federico Fashion Style ha scritto un messaggio vai social che sembra essere una evidente frecciatina contro la sua ex:

“Non rimpiango nulla, perché non avrei te. Se ci fosse la possibilità di andare indietro nel tempo penserei molto di più a me e alla mia felicità. Fate ciò che vi fa stare bene, non pensate agli altri perché gli altri fanno finta di pensare a voi, ma quando poi possono farvi del male lo fanno e anche molto. Credetemi, un giorno vi racconterò e lì rimarrete scioccati!”, ha scritto sui social.

Federico Lauri Fashion Style

Federico Fashon Style: la seconda vita

Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica i motivi alla base dell’addio tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu sarebbero da imputare alle presunte menzogne raccontate dall’hair stylist all’ex compagna per condurre la sua doppia vita. Sulla questione non vi sono state conferme o smentite da parte del diretto interessato che, durante la sua ultima intervista a Verissimo, aveva a stento trattenuto le lacrime nel parlare del suo addio alla moglie (salvo poi mostrarsi sorridente via social e scatenando una polemica in rete). In tanti si chiedono quale sarà l’epilogo della vicenda e se sulla questione interverrà la stessa Letizia Porcu.

