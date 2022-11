Luca Sguazzini ha avuto una tripla ischemia cerebrale. Ora che il peggio è passato lui stesso ha svelato alcuni retroscena sulla vicenda.

Luca Sguazzini si sente un miracolato e a Storie Italiane lui stesso ha raccontato della terribile notte in cui, alcune settimane fa, ha avuto tre ictus e un arresto cardiaco. A salvargli la vita sarebbe stata sua moglie, Sara Bertagnolli, madre di sua figlia Luce (nata solo alcuni mesi fa).

“Appena si è accorta della gravità della situazione, non ha perso neanche un secondo e ha subito chiamato il 118. Noi abitiamo in mezzo al nulla. Normalmente per raggiungere l’ospedale in macchina ci si impiega un’ora, invece l’ambulanza ci ha messo solo 30 minuti, ed è già un miracolo che siano riusciti ad arrivare in così poco. Poi quando è sopraggiunto l’arresto cardiaco e la perdita di conoscenza Sara mi ha subito fatto il massaggio cardiaco che, oltre a salvarmi, ha fatto sì che non subissi danni permanenti”, ha rivelato l’ex volto di Ballando con le Stelle.

Luca Sguazzini: la moglie gli ha salvato la vita

Luca Sguazzini si sta lentamente riprendendo dopo la tragica notte in cui ha avuto tre ictus e ha rischiato di perdere la vita. A salvarlo sarebbe stata sua moglie, che ha dimostrato una freddezza e una prestanza d’animo che non è da tutti.

“Per fortuna anni fa avevo fatto un corso di pronto soccorso e sono riuscita a ricordarmi delle cose ed essere pronta ad agire immediatamente, anche con l’aiuto dell’operatrice del 118 che voglio ringraziare, che mi ha seguito per tutto il tempo e mi ha guidata nella procedura di salvataggio”, ha confessato a Storie Italiane la moglie del modello, che con la sua prontezza è riuscita a salvargli la vita prima che arrivasse l’ambulanza. In tanti sui social hanno inviato i loro messaggi di calore e di solidarietà a Luca Sguazzini e sono curiosi di saperne di più sulle sue condizioni.

