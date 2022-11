Federica Nargi e Alessandro Matri hanno svelato alcuni retroscena sulla loro storia d’amore, a partire dal loro primo appuntamento.

Federica Nargi e Alessandro Matri hanno formato insieme una stupenda famiglia e al Corriere della Sera i due hanno raccontato come ha avuto inizio il loro amore, a partire dai primi incontri (in discoteca) fino alla cena (a base di surgelati) che l’ex velina avrebbe offerto all’ex calciatore durante il loro primo appuntamento. “La prima volta che l’ho invitato a cena, non sapendo cucinare, gli ho dato di secondo i sofficini. Ma non ci siamo più lasciati”, ha confessato Federica Nargi, e ancora: “Non gli ho dato il numero per un mese, semmai lo chiamavo io da numero sconosciuto. Ma me lo ritrovavo nei locali ogni domenica.”

Alessandro Matri Federica Nargi

Federica Nargi: l’amore per Alessandro Matri

Federica Nargi ha svelato alcuni retroscena della sua storia d’amore con Alessandro Matri, padre delle sue due bambine. La coppia è più unita e affiatata che mai e oggi i due, pur non essendo sposati, sentono di non poter aggiungere altro al loro perfetto quadretto familiare. Quanto ai fiori d’arancio la coppia ha comunque svelato al Corriere della Sera che sarebbe il caso di dire “mai dire mai”: “Arriverà. Ma già avere un figlio vuol dire “per sempre”. Lo faremo perché è un segno d’amore e una tutela delle figlie”, hanno affermato.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG