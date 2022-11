Charlotte Lazzari, moglie di Kledi Kadiu, ha condiviso sui social una struggente lettera dedicata a sé stessa.

Charlotte Lazzari, moglie di Kledi Kadiu e madre dei suoi due bambini, ha condiviso via social una commovente lettera che ha deciso di dedicare a sé stessa e in cui ha ripercorso il difficile anno appena trascorso, quello che ha visto lei e la sua famiglia lottare contro la malattia del figlio più piccolo, Gabriel, a cui è stata diagnosticata una meningoencefalite pochi giorni dopo la nascita.

“Mamma, questo giorno dell’anno scorso è stato così difficile per te. Ti sentivi come se tutto il mondo si stesse sgretolando davanti ai tuoi occhi. Hai cercato di essere positiva e di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ma non è stato sempre facile. Hai pianto fino a non avere più lacrime, non c’era più niente. Non avresti mai pensato di essere catapultata nella natura selvaggia di un imprevisto, non avresti mai pensato di viverti così la maternità”, si legge nel messaggio pubblicato da Charlotte.

Kledi Kadiu: la struggente lettera della moglie

Dopo il 30 agosto 2021, giorno della nascita del piccolo Gabriel, Charlotte Lazzari e Kledi Kadiu si sono trovati catapultati in una realtà inaspettata e terribile dove ogni giorno, grazie a delle terapie mirate, sono stati accanto al loro bambino nella battaglia contro la sua patologia. In queste ore Charlotte Lazzari ha quindi deciso di dedicare a sé stessa un messaggio carico di positività e speranza e soprattutto una grande riflessione su come questa esperienza abbia capitato, nel bene e nel male, la sua vita.

“Il tuo mondo non stava crollando, era solo in ristrutturazione. È stata dura. Cavolo se lo è stato. Ma è stato anche bello. Hai ritrovato la gioia nelle più piccole cose. Sono orgogliosa di te e di come hai gestito quest’ultimo anno. Stai facendo un ottimo lavoro e Gabriel lo sa. Ti voglio bene”, ha scritto Charlotte nella conclusione del suo messaggio.

